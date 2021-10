Roma, 26 ott. (Adnkronos) – Si va verso la conferma di un fondo ad hoc per il taglio tasse in manovra, un ‘tesoretto’ di 8 miliardi il cui utilizzo verrà poi deciso nel corso dell’iter parlamentare, anche per evitare che le ‘bandierine’ dei partiti su meccanismi e modalità per ‘sforbiciare’ le tasse rallentino l’approdo della legge di bilancio in Cdm. Fonti di governo confermano inoltre che, sul fronte pensioni, si va verso l’estensione di un anno dell’Ape social e di opzione donna.