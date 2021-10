Lavoro: Mattarella, ‘occupazione sia al centro delle nostre politiche’**

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – “Scontiamo anni di difficoltà nella crescita, nei quali i livelli occupazionali e salariali sono entrati in pesante sofferenza: occorre avere, in questa fase nuova, il coraggio di adeguare agli obiettivi di coesione sociale indicati dalla Carta costituzionale, le condizioni non facili di una società in cui sono aumentate disuguaglianze e povertà. Come ha osservato poc’anzi bene, nel suo intervento, il ministro Giorgetti, dobbiamo impegnarci per ricollocare il valore del lavoro al centro delle nostre politiche. Questa è la prova che attende un Paese maturo, impegnato nella ripartenza. È un’opportunità che dobbiamo cogliere”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere “Al merito del lavoro” e dei riconoscimenti agli Alfieri.