Milano, 26 ott. (Adnkronos) – Il Milan supera il Torino 1-0 a San Siro grazie ad un gol di Giroud e si riporta da solo in vetta alla classifica di Serie A con 28 punti a +3 sul Napoli. Un Milan attento ha trovato la quinta vittoria in casa su cinque e la nona su dieci in campionato, mentre al Torino di Juric non basta una prestazione gagliarda per trovare punti a San Siro.