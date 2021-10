Roma, 26 ott. (Adnkronos) – Prosegue la linea dura del tecnico della Roma, Josè Mourinho. Il portoghese dopo l’esclusione in occasione di Roma-Napoli, ha deciso di non convocare Villar, Diawara, Reynolds e Borja Mayoral per la trasferta di Cagliari in programma domani sera. L’unico giocatore che partirà con il resto della squadra è il difensore Marash Kumbulla.