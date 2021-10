Sostenibilità, al via Ecomondo e Key Energy 2021

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – Il mondo della Green Economy torna a riunirsi, in presenza, a Ecomondo e Key Energy, i saloni di Italian Exhibition Group dedicati, rispettivamente, all’economia circolare e alle energie rinnovabili. L’appuntamento è da domani, martedì 26 ottobre, e fino a venerdì 29 ottobre, nel quartiere fieristico di Rimini.

Con oltre mille brand e un’occupazione della superficie dei padiglioni pari al 90% rispetto ai livelli del 2019, le due manifestazioni porteranno in fiera le novità tecnologiche dei diversi mondi dell’economia verde e, nel calendario dei convegni, la massima attenzione alle opportunità che il Pnrr e il Green Deal europeo offrono a imprese e amministrazioni pubbliche in Italia.

Ecomondo e Key Energy 2021 si apriranno domattina alle 10.30 in hall Sud. Dopo i saluti del presidente Ieg Lorenzo Cagnoni e del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, attesi gli interventi di Barbara Floridia, sottosegretario di Stato per l’Istruzione, Ilaria Fontana, sottosegretario di Stato per la Transizione Ecologica e dell’Assessore all’Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo. Sul palco, per il taglio del nastro, anche Corrado Peraboni, amministratore delegato di Ieg, Fabio Fava, presidente del Comitato Scientifico di Ecomondo, Gianni Silvestrini, presidente del Comitato Scientifico di Key Energy e Alessandra Astolfi, Group Exhibition Manager Ieg.

Subito dopo prenderà il via la decima edizione degli Stati Generali della Green Economy, promossi dal Consiglio Nazionale della Green Economy, durante i quali verrà presentata la Relazione 2021 sullo stato della Green Economy in Italia. Il documento, illustrato da Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, indagherà i risultati raggiunti in dieci anni e il ruolo strategico dell’economia verde guardando al 2030, con un focus sulla digitalizzazione per la transizione ecologica.

Il convegno inaugurale di Key Energy è invece fissato nel pomeriggio di domani, alle 14.30, con l’evento dedicato alle ‘Opportunità per l’Italia legate al Pnrr’, durante il quale verrà presentato il report realizzato in esclusiva per il salone di Ieg dall’Energy Strategy Group del Politecnico di Milano sull’analisi delle policy di incentivazione alla transizione energetica contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sulla valutazione delle loro ricadute sul Sistema-Paese.