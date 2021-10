Ordine Malta: ricevuto Steinmeier, al centro sfide umanitarie e pandemia

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica federale tedesca Frank-Walter Steinmeier è stato ricevuto oggi alla Villa Magistrale a Roma, sede di governo dell’Ordine di Malta. Accompagnato dalla moglie Elke Büdenbender, il Presidente è stato ricevuto con gli onori militari dal Luogotenente di Gran Maestro Fra’ Marco Luzzago.

Nel corso della visita, la prima da quando sono state allacciate le relazioni diplomatiche tra l’Ordine e la Germania nel 2017, il Gran Cancelliere dell’Ordine di Malta Albrecht Boeselager e il Presidente tedesco hanno avuto un colloquio che ha spaziato su molti temi di attualità. Le grandi sfide umanitarie a partire dal crescente numero di rifugiati e sfollati e l’interconnesso fenomeno del traffico di esseri umani; la crisi pandemica, le minacce alla pace e alla stabilità e le persecuzioni di minoranze in molte aree del mondo.

Il Presidente Steinmeier ha menzionato in particolare la grave crisi in cui versa il Libano e il timore di una nuova fase di confronto. Il Gran Cancelliere ha illustrato l’importante ruolo svolto dall’Ordine di Malta nel paese dei cedri dove molti progetti di assistenza medico-sociale sono realizzati in collaborazione con le diverse comunità sciite e sunnite. A tale proposito sul tavolo dell’incontro anche il ruolo che le istituzioni religiose svolgono nel promuovere il dialogo e la stabilità e l’importanza del dialogo interreligioso.