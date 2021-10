Roma, 25 ott (Adnkronos) – Una delegazione del Pd guidata dal Alessandro Zan incontrerà nelle prossime ore le forze politiche per discutere del Ddl Zan. Lo si apprende da fonti parlamentari di centrosinistra. Gli incontri della delegazione dem dovrebbero tenersi in Senato partendo dalle forze di maggioranza, per poi coinvolgere tutti gli altri gruppi di palazzo Madama. “Ma chi vuole davvero le legge voti mercoledì contro la richiesta di non passaggio agli articoli”, sottolineano le stesse fonti.