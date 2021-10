Omofobia: Unterberger, ‘accordo possibile, via identità genere e rispettare autonomia scuole’**

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – Via la definizione di identità di genere e l’articolo 4 cosiddetto ‘salva idee’ e rispettare l’autonomia scolastica per quanto riguarda le iniziative per la Giornata contro l’omotransfobia. Julia Unterberger, capogruppo delle Autonomie al Senato, ribadisce che “con un po’ di buona volontà sarebbe abbastanza facile trovare un accordo” per approvare il ddl Zan.

“Spero che dopo le elezioni -sottolinea all’Adnkrons- sia finita la campagna elettorale per tutti. Questi reati contro l’odio ci sono in tutta Europa e l’Italia ha bisogno di chiudere questa lacuna assolutamente per tutelare gruppi potenzialmente colpiti da discriminazione: donne, comunità lgbt, disabili. Però non ci può essere una sola formulazione e dire che non si può cambiare una virgola, ci sono varie opzioni per fare questo e con la buona volontà si può trovare una formulazione che vada bene a tutti e che raggiunga lo stesso obiettivo”.