Manovra: Serracchiani, ‘giudizio positivo, va nella direzione giusta’

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – “Il nostro giudizio sulla manovra è positivo, va nella direzione giusta. Dà segnali importanti sulle priorità indicate dal Partito democratico, a partire dall’obiettivo del consolidamento della ripresa economica. In particolare il taglio delle tasse sul lavoro, da noi richiesto con forza, perché questo vuol dire stipendi più alti per i lavoratori”. Lo afferma Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera.

“E’ convincente -aggiunge- l’impianto sulla riforma degli ammortizzatori sociali come sui fondi per la sanità. Sulle pensioni la nostra priorità è un ampliamento dell’Ape sociale ad altre categorie di lavori gravosi e usuranti sulla base delle indicazioni fornite dalla commissione tecnica del ministero e confermare Opzione donna. Le donne infatti pagano precariato e discontinuità lavorativa e questa conferma è necessaria se si vuole veramente combattere la diseguaglianza. Riteniamo, inoltre, che i bonus per l’edilizia, a cominciare dal bonus facciate, vadano prorogati. Daremo nostro contributo in Parlamento per migliorarla ulteriormente”.