L.elettorale: Marcucci, ‘evitare voto con Rosatellum, partire da accordo su proporzionale’**

Roma, 25 ott (Adnkronos) – “Dopo febbraio bisognerà fare di tutto per evitare elezioni con il Rosatellum”. Lo dice il senatore del Pd Andrea Marcucci all’Adnkronos parlando di riforma della legge elettorale.

“L’attuale sistema, unito al taglio dei parlamentari, porterebbe molti territori a non avere rappresentanza, un vulnus alla democrazia non irrilevante. In Parlamento si era già trovato un accordo su un proporzionale con soglia di sbarramento al 5%. Non dobbiamo ripartire da zero”, sottolinea Marcucci.