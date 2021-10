Calcio: Serie A, una giornata di stop per Gasperini, Spalletti, Mourinho e Inzaghi

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – Il giudice sportivo di Serie A ha squalificato per un turno i quattro allenatori espulsi ieri: Gian Piero Gasperini (Atalanta), Luciano Spalletti (Napoli), Josè Mourinho (Roma) e Simone Inzaghi (Inter).

Gasperini è stato squalificato “per una giornata effettiva di gara ed ammonizione (prima sanzione) ed ammenda di € 5.000,00 per avere, al 46° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione rivolto agli Ufficiali di gara espressioni irriguardose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”. Una “squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 5.000,00 per Luciano Spalletti per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assumendo un atteggiamento ironico, rivolto al Direttore di ga-ra espressioni irrispettose”.

“Squalifica per una giornata effettiva di gara per Dos Santos Mourinho José per doppia ammonizione”. Mentre Simone Inzaghi è statao squalificato per una turno “per avere, al 43° del secondo tempo, contestato platealmente e con veemenza una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.