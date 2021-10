Centrodestra: Bernini, ‘Berlusconi indica bussola saggezza’

Roma, 24 ott. (Adnkronos) – “Un centrodestra pragmatico e liberale, attento agli interessi del Paese che non possono prescindere da un saldo rapporto con l’Europa, e un bipolarismo da preservare in vista delle prossime elezioni, alla scadenza naturale della legislatura. Berlusconi ancora una volta ha delineato con saggezza le prospettive politiche e il ruolo di Forza Italia, distante dalle sinistre e convintamente ancorato al centrodestra, del quale restiamo la componente fondamentale per vincere e governare. La nostra coerenza nel sostegno al governo Draghi, insieme al ritorno in campo a tempo pieno del Presidente, sono la migliore garanzia per rafforzare a nostra centralità politica. È necessario il massimo di unità”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.