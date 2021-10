Calcio: Mourinho, ‘giocatori in tribuna? Non hanno croce sulla faccia’

Roma, 24 ott. (Adnkronos) – “C’è stata una reazione dopo il Bodo? Quando si fa una cagata grossa come la nostra, la partita successiva dal punto di vista emotivo è difficile e il peso è diverso. Il Napoli ha cercato di vincere, è un tipo di partita dove essere umile e riconoscere il peso dell’avversario. Loro volevano vincere e anche noi, magari lo spettacolo non è stato fantastico ma in panchina la sensazione che ho avuto è quella di una partita impegnativa, anche io sono stanco…”. Lo ha detto il tecnico della Roma, Josè Mourinho a Dazn dopo lo 0-0 con il Napoli. “La decisione di mandare in tribuna 5 giocatori? Sono cose di spogliatoio, messaggi di spogliatoio, prestazioni negative che anche con una panchina piena di ragazzini per me è un messaggio importante. Ci sono partite e partite, però la partita rimane nella mia storia ed è difficile perdonare. Conta di recuperarli? Certamente, conto di recuperarli. Non sono giocatori con una croce sulla faccia”, ha aggiunto Mourinho.

“Meglio la Roma contro la Juve o questa? La mia sensazione è che sono state partite diverse: abbiamo dominato di più la partita contro la Juve, abbiamo avuto più controllo del pallone e non abbiamo giocato in transizione. Oggi dal punto di vista della gestione della palla siamo stati più una squadra di transizione. Con la Juve mi è piaciuta la personalità di dominare il gioco con la costruzione bassa. Oggi mi è piaciuta l’organizzazione con cui abbiamo ‘controllato’ l’uscita in profondità per Osimhen. Controllato tra virgolette, perchè uno come lui è difficile da controllare. Sono partite che mi sono piaciute per due ragioni diverse e mi danno la sensazione che la nostra squadra, 11-12-14 giocatori, mi piace veramente e c’è materiale umano per lavorare e imparare. Abbiamo giocato con 2 delle 3-4 squadre più forti di Italia, abbiamo raccolto un solo punto ma la sensazione è che abbiamo giocato faccia a faccia con tutte e due”, ha concluso il portoghese.