Moggi attacca Moratti: ‘Calciopoli? Si chiudesse la bocca”

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – “In Inter-Juventus c’è la memoria di quello che era, e che scaturisce soprattutto dalle parole di Massimo Moratti. Prima si dice di non parlare più di calciopoli poi regolarmente questa partita mette di fronte a ricordi che non sono veri. Chi ha fatto qualcosa che non doveva, Palazzi procuratore al tempo di calciopoli raccontava che l’Inter rischiava più di tutti per il comportamento in negativo del suo presidente. Poi c’è stata la prescrizione e questa cosa è decaduta. Sarebbe meglio che Moratti andasse alla partita, considerasse che lui ha giocato con le figurine anziché fare il presidente di una squadra di calcio vera, è un tifoso che si diverte. Sarebbe bello che in questo momento si chiudesse la bocca. Perché l’Inter è anche andata a fare una patente falsa per fare un passaporto falso per tesserare Recoba da comunitario. Questo è il messaggio che mando a Moratti”. E’ il duro attacco dell’ex dg della Juventus Luciano Moggi all’Adnkronos nei confronti dell’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti dopo le sue ultime esternazioni su calciopoli, alla vigilia del derby d’Italia Inter-Juventus.