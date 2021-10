Cultura: Parrini (Pd), ‘bene candidatura Vinci per capitale 2024, ha carte in regola’

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – “La città di Vinci è ufficialmente in corsa per il titolo di “Capitale italiana della cultura per l’anno 2024”. Così il senatore del Pd Dario Parrini, Presidente della commissione Affari Costituzionali del Senato ed ex Sindaco di Vinci.

“La candidatura – supportata da progetti articolati e lungimiranti e da un assai diffuso sostegno di soggetti istituzionali, economici e sociali – è stata depositata e accettata. Già questo è un passo importante. Attendiamo con fiducia l’esito della selezione. E con una certezza: per questo “alloro” Vinci ha le carte pienamente in regola”.