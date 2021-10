Covid: Bernini, ‘inaccettabili richieste no Vax’

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – “Le richieste del coordinamento no pass sono del tutto inaccettabili, perché è impensabile, a fronte di una pandemia finalmente sotto controllo, rimettere nel cassetto uno strumento che sta funzionando, come dimostrano i 105 milioni di certificati verdi scaricati, o addirittura togliere l’obbligo vaccinale per le categorie più esposte. Significherebbe mettere a rischio sicurezza sanitaria e ripresa economica. Gli esempi che ci arrivano dall’estero sono illuminanti: dove il livello di vaccinati è più scarso, le terapie intensive si stanno riempiendo, e l’Austria sta introducendo il lockdown per che non è immunizzato. Indietro non si torna, come vuole la grande maggioranza degli italiani”. Così la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.