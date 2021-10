Alec Baldwin, pistola sul set carica con proiettili veri

(Adnkronos) – La pistola di scena utilizzata da Alec Baldwin sul set di “Rust” era stata caricata con proiettili veri. E’ quanto emerge dai documenti del tribunale di Santa Fe, competente del caso, secondo cui la pistola era stata consegnata all’attore da un assistente alla regia, che non sapeva che fosse stata caricata con proiettili veri e che aveva detto che l’arma era sicura. Con quell’arma Baldwin ha ucciso la direttrice della fotografia, Halyna Hutchins, e ferito gravemente il regista Joel Souza. Gli investigatori arrivati sul set hanno sequestrato le altre armi e munizioni da usare durante le riprese.

A Baldwin, riferisce il Los Angeles Times citando una fonte della produzione del film, era stato detto che la pistola era “fredda”, termine che in gergo indica un’arma scarica. L’attore si stava preparando a girare la scena in cui estrae una pistola da una fondina. I membri della troupe avevano già gridato “cold gun” sul set, mentre il team di registi stava allineando le angolazioni della telecamera e doveva ancora ritirarsi nell’area sul set dove la troupe si riunisce per guardare le riprese da lontano tramite un monitor.

Invece, l’operatore della fotocamera era su un carrello con un monitor e stava controllando le inquadrature. Anche Hutchins stava guardando il monitor appoggiata sulla spalla dell’operatore, così come il regista del film, Joel Souza, che era accovacciato proprio dietro di lei. Baldwin ha estratto la pistola dalla fondina e ha sparato una volta senza incidenti, ma quando ha ripetuto l’azione, è partito il colpo proprio in direzione della Hutchins, del regista e dell’operatore. Secondo il racconto, il proiettile dopo avere sfiorato l’operatore, ha colpito la Hutchins e poi Souza.

La persona incaricata di sorvegliare le armi di scena è Hannah Gutierrez Reed, ventiquattrenne figlia del veterano armaiolo Thell Reed, e ha recentemente finito di girare il suo primo film come armaiolo, ‘The Old Way’, un western con Nicolas Cage.

Ma non è tutto. Sempre secondo quanto riferisce il Los Angeles Times, che cita due membri della troupe che hanno assistito all’episodio, l’arma aveva sparato accidentalmente due colpi qualche giorno prima del tragico incidente. In particolare la controfigura di Baldwin sabato scorso aveva sparato accidentalmente due colpi con quella stessa pistola, dopo che gli era stato detto che l’arma era “fredda”, termine usato in gergo per definire un’arma che non ha munizioni, comprese le cartucce a salve.

“Ci sarebbe dovuta essere un’indagine su quanto accaduto – ha detto uno dei due uomini della troupe – e invece non ci sono state riunioni di sicurezza. Non c’era alcuna garanzia che non sarebbe successo di nuovo. Tutto quello che volevano era correre, correre, correre”. Un uomo dello staff era molto allarmato da quello che era successo, tanto da avere inviato un messaggio al responsabile di produzione in cui parlava di una situazione “molto pericolosa”.

La produzione, in una nota riportata dal Los Angele Times, spiega: “La sicurezza del nostro cast e della troupe è la massima priorità”. Ed ha aggiunto: “Anche se non siamo stati informati di alcun reclamo ufficiale riguardante la sicurezza di armi o oggetti di scena sul set, faremo una revisione interna delle nostre procedure durante il periodo dell’interruzione della produzione. Continueremo a collaborare con le autorità di Santa Fe nelle indagini e offriremo aiuti psicologici al cast e alla troupe durante questo tragico periodo”