Motomondiale: Gp Emilia-Romagna, Zarco precede Marquez in prime libere MotoGp

Misano, 22 ott. – (Adnkronos) – Johann Zarco è il più veloce nelle prime libere del Gp dell’Emilia-Romagna nella classe MotoGp. Su pista bagnata il francese della Ducati gira in 1’42″347 precedendo lo spagnolo della Honda Marc Marquez (1’43″791) e i compagni di marca l’australiano Jack Miller (1’43″999) e lo spagnolo Jorge Martin (1’44″041). Quinto tempo per Franco Morbidelli (1’44″054) con la migliore delle Yamaha che si lascia alle spalle la Ducati di Francesco Bagnaia (1’44″183). Dodicesimo tempo per Valentino Rossi (1’44″751) con la Yamaha Petronas. Alle 14.10 si torna in pista per le seconde libere.