Governo: Rospi (CI), ‘promuoviamo piattaforma moderata con Iv, FI e Azione’

Roma, 22 ott (Adnkronos) – “I risultati delle amministrative appena concluse hanno reso evidente e chiaro un dato: gli elettori moderati non si riconoscono più nell’attuale centrodestra, non seguono l’alleanza Pd-M5s e per questo non sono andati a votare. Bisognerebbe fare uno sforzo aggregativo diverso, occorrono idee nuove, serve una rinnovata casa popolare, liberale e riformista lontano da estremismi, populismi e sovranismi che hanno – fortunatamente – fatto il loro tempo”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il vicepresidente di Coraggio Italia alla Camera, il deputato Gianluca Rospi.

“Partiti come Forza Italia sbagliano a cercare ancora un accordo con i partiti sovranisti, piuttosto bisognerebbe guardare al centro e contribuire a creare un piattaforma moderata con tutte le altre forze liberali e riformiste come fa in Europa il Partito Popolare -prosegue Rospi-. Coraggio Italia, Azione, Italia Viva e Forza Italia dovrebbero essere i promotori di questa operazione mettendo da parte le scelte di partito e guardare solo al bene del paese lavorando su una classe politica che mette al centro la competenza, la conoscenza e la professionalità come valori per costruire il nuovo contenitore politico che tanto serve al nostro Paese”.

Nel suo post, tra l’altro, Rospi spiega che “manca oggi nel Paese quel polo moderato liberale e riformista che proponga una piattaforma programmatica e valoriale condivisa e condivisibile da una platea più ampia possibile”.