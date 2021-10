Coni: Malagò, ‘il 27 ottobre incontro con Vezzali per richieste al governo’

Roma, 22 ott. – (Adnkronos) – “Apprezzo molto il sottosegretario Vezzali che il 27 ottobre a Largo Chigi ci dedicherà 3 ore per alcune questioni urgenti. La Giunta è l’unico organo legittimato a rappresentare il mondo dello sport, presenteremo non 100 ma poche e necessarie richieste indispensabili”. A dirlo è il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della Giunta Nazionale.

“Con l’avvento di Diego Nepi come dg di Sport e Salute c’è una collaborazione formidabile, ma una cosa sono le parole e un’altra cosa i fatti e noi siamo in riserva. C’è l’approccio e la massima volontà di collaborare”, conclude il numero uno dello sport italiano.