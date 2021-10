Camera: Fico, ‘valorizzare differenze è fra le direttrici per uscire dalla crisi’

Roma, 22 ott (Adnkronos) – “Il rispetto e la valorizzazione delle differenze non sono solo un dovere etico, ma motore e moltiplicatore di sviluppo economico e sociale e una delle direttrici da seguire per uscire dalla crisi”. Lo ha detto Roberto Fico in un video messaggio all’inaugurazione di ‘4 Weeks 4 Inclusion’.

Il presidente della Camera, tra l’altro, ha parlato della parità di genere e sull’ occupazione femminile: “Fattori essenziali per la crescita sana della nostra società. Sulla parità retributiva la Camera ha lavorato ultimamente approvando proprio in questi giorni una proposta di legge. L’impegno di noi tutti deve però proseguire, a partire dall’attuazione del PNRR per sostenere occupazione e imprenditorialità femminile e potenziare servizi educativi e sociali”.

Tra l’altro, Fico ha parlato della neurodiversità, “che va considerata come una risorsa, uscendo da una logica puramente assistenziale”, e dell’inclusione digitale, chen “è non solo la sfida del presente, ma anche una priorità assoluta per il Paese perché è il modo in cui poter esercitare una cittadinanza attiva. Lo dimostra quanto accaduto con le raccolte di firme online per i referendum. Le nuove tecnologie offrono infatti straordinarie potenzialità nei rapporti fra cittadini, istituzioni e amministrazioni”.