Milano, 22 ott. – (Adnkronos) – Come sta Ibrahimovic? “Ha bisogno di giocare e di allenarsi. Il minutaggio sarà in crescendo, devo ancora decidere chi far partire tra lui e Giroud”. Lo dice l’allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match con il Bologna. “Non possiamo partire con tutte e due in campo. Quando saranno nella migliore condizione possibile potrebbe anche succedere. Pellegri ha avuto un’infiammazione e non sarà disponibile”, aggiunge Pioli.