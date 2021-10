Roma, 22 ott. – (Adnkronos) – L’esclusione di Jacobs e Tamberi dai 10 in corsa per il premio di atleta dell’anno da parte della World Athletics “è una cosa profondamente sbagliata, e lo dico non perché sono di parte, noi siamo molto dispiaciuti è poco credibile che tra i 10 atleti che si sono distinti nell’anno non ci sia l’unico che ha vinto due ori nell’atletica, e poi Tamberi che ha vinto anche la Diamond League”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine della Giunta Coni.