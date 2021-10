Recovery: Draghi spinge su Pnrr, arriva in Cdm dl per accelerare attuazione

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – Al ritorno da Bruxelles e superato il weekend, una settimana impegnativa attende il premier Mario Draghi e la squadra di governo, alle prese con la manovra da approvare e non solo. A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti di governo, la settimana prossima il presidente del Consiglio intende portare in Cdm, per il disco verde, anche il decreto per accelerare l’attuazione del Pnrr. Si tratta, in estrema sintesi, del provvedimento che dà forma alla spinta chiesta da Draghi ai ministri, per centrare gli obiettivi del Pnrr che vanno raggiunti entro fine anno così da mettere in sicurezza i fondi che l’Italia attende da Bruxelles.