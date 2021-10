Monza: frode fiscale, confische per 1,3 mln a 3 imprenditori

Milano, 21 ott. (Adnkronos) – I militari della gdf di Seregno, su delega della Procura di Monza, stanno dando esecuzione a tre provvedimenti di confisca nei confronti si tre imprenditori condannati per omessa presentazione della dichiarazione annuale delle imposte, frode fiscale e indebita compensazione delle somme dovute mediante crediti inesistenti. La somma da confiscare è di 1,3 milioni di euro, e il provvedimento è stato disposto dopo sentenze confermati dalla Corte di Appello di Milano.

Le indagini hanno messo nel mirino imprese di Desio e Giussano, nel monzese, che fabbricavano apparecchiature per illuminazione, apparecchi a moneta con vincite in denaro e smaltimento di rifiuti.

I finanzieri hanno accertato che gli imprenditori si erano resi responsabili di evasione e frode fiscale con l’occultamento di ricavi per oltre 1 milione di euro, l’utilizzo di fatture false per circa 2 milioni di euro e l’indebita compensazione, mediante crediti inesistenti per oltre 400mila euro di somme dovute all’Erario.