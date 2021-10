Manovra: Aimi (Fi), ‘proroga bonus edilizia sia priorità’

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – “Prorogare il bonus 110% per tutte le unità immobiliari, così come tutte le agevolazioni e gli altri bonus edilizi, deve essere una delle priorità di questo governo. Gli effetti di questi provvedimenti, infatti, hanno bisogno di tempi adeguati per poter essere pienamente efficaci: non possiamo dare il freno adesso a tali bonus vanificando gli sforzi finora compiuti”. Così il senatore Enrico Aimi, coordinatore regionale di Forza Italia dell’Emilia-Romagna .

” La ripartenza dell’Italia passa anche e soprattutto dal saper individuare le tempistiche necessarie per far sì che tali misure esplichino in pieno il proprio effetto benefico sull’economia. Ci sono aziende e privati cittadini che su questi bonus fanno affidamento per poter ristrutturare e rilanciare la propria competitività e tutto l’indotto che ne consegue. Prorogare i bonus fino alla fine del 2023 – per l’azzurro – è il minimo che possiamo fare in un momento storico in cui gli effetti della pandemia cominciano a dissolversi ma non sono ancora del tutto spariti.”.