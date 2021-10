Clima: Giorgetti, ‘accordi da rispettare ma da transizione conseguenze occupazionali’

Milano, 21 ott. (Adnkronos) – La transizione verde avrà conseguenze in termini occupazionali. Lo sostiene il ministro dello Svilluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenuto a un talk di Rcs Academy. Lo sviluppo economico del futuro dovrà rispettare l’ambiente ma “una riflessione si impone”, dice. “Se gli accordi internazionali sul Clima che l’italia ha condiviso e porta avanti in Unione europea sono da rispettare dobbiamo chiederci – argomenta – come questi possono essere declinati nella realtà di oggi e nelle prospettive di un processo di transizione che sicuramente lascerà sul campo ferite sociali e avrà delle conseguenze in termini occupazionali”. Per questo, secondo Giorgetti, il processo va guidato.