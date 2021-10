Sanità: Draghi, evitare protezionismo come in primi mesi pandemia

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Dobbiamo investire nella scienza e nella ricerca, che ci hanno permesso di avere vaccini efficaci e sicuri in pochi mesi. A settembre, la Commissione ha inaugurato HERA, l’autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie. Il suo scopo è migliorare il coordinamento interno all’Unione sia nella preparazione che nella gestione di crisi future. Si occuperà ad esempio dell’attivazione di misure di emergenza per lo sviluppo, l’approvvigionamento e la distribuzione di prodotti medici e sanitari. Dobbiamo evitare il ripetersi dei pericolosi episodi di protezionismo sanitario a cui abbiamo assistito nei primi mesi della pandemia”. Lo dice il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo in Aula al Senato in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì a Bruxelles.

“Continueremo a lavorare per migliorare la risposta globale a future crisi sanitarie anche in tutte le sedi multilaterali appropriate”, ha detto ancora il premier.