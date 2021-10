Lombardia: nella notte attacco hacker a datacenter Regione, ‘nessun danno’

Milano, 20 ott. (Adnkronos) – Nuovo attacco hacker a entrambi i datacenter della Regione Lombardia dopo l’ultimo del 15 ottobre scorso. Lo fa sapere in una nota Aria, l’azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti.

L’attacco di stanotte “è di tipologia simile a quella avvenuta lo scorso 15 ottobre (attacco DDoS mirato a rendere indisponibili i servizi), ma con intensità di tre volte superiore rispetto al precedente (circa 1,2 M di pacchetti UDP al secondo di piccolissime dimensioni). Ancora una volta l’attacco proveniva dall’estero”, sottolinea la nota.

Anche in questa occasione, spiega Aria, “nessun rischio per la riservatezza e l’integrità dei dati dei cittadini. L’attacco malevolo, finalizzato a bloccare l’operatività della Regione Lombardia, è stato prontamente bloccato grazie al monitoraggio continuo ed all’intervento dei nostri tecnici, al lavoro in piena notte, che ha consentito già alle cinque di verificare la piena disponibilità di tutti i servizi”.