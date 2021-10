Milano: arrestati autori di otto rapine, agivano in gruppo di notte

Milano, 19 ott. (Adnkronos) – I carabinieri del comando provinciale di Milano hanno arrestato quattro senegalesi, tra i 22 e i 33 anni, ritenuti responsabili di rapina aggravata in concorso. Le indagini vanno avanti da settembre 2020: sono accusati di aver commesso otto rapine tra il 2019 e il 2020.

I quattro agivano in gruppo e di notte: dopo aver individuato le vittime, dapprima le avvicinavano con un pretesto e poi, dopo averle percosse violentemente con calci e pugni, le rapinavano di orologi di valore, cellulari e contanti. Il valore complessivo della merce sottratta alle vittime si aggira attorno a 80mila euro.

Il provvedimento cautelare è una risposta al crescente fenomeno delle rapine commesse nelle vie della movida milanese, via Lecco, via Panfilo Castaldi e viale Pasubio, e rappresenta un ulteriore tassello dell’azione preventiva e di contrasto alla criminalità predatoria nel centro cittadino.