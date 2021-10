Green pass: Saccone (Udc), ‘no dimissioni Lamorgese ma rimangono perplessità’

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Noi non chiederemo le dimissioni del ministro Lamorgese ma ciò non ci esime da avere forti perplessità sulla gestione dell’ordine pubblico nell’ultima fase della campagna elettorale per le amministrative. E ciò non ci impedisce ovviamente dal manifestare solidarietà alle Forze dell’Ordine per quanto accaduto a Milano, a Roma, a Trieste, saremo al loro fianco risolutamente sempre. Ma ora si passi dalla semplice solidarietà a fatti concreti: il rinnovo dei contratti di lavoro, la tutela legale per gli agenti, maggiori dotazioni di strumenti”. Così il senatore Fi_Udc Antonio Saccone, dopo l’informativa al Senato della ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese.

“Auspico, inoltre, che non si adoperino definizioni semplicistiche -aggiunge- su chi non si vaccina, utilizzare la filosofia delle maglie larghe per costoro significa alimentare l’idea che ci sia un’azione pilatesca nella difesa dell’ordine pubblico e della sicurezza sanitaria, alla quale noi non crediamo. Piuttosto, si condannino con fermezza tutte le violenze, sia quelle di matrice neofascista che quelle di stampo chiaramente rosso. E voglio concludere con una notazione molto critica sulla manifestazione della Cgil di sabato scorso, il giorno del silenzio elettorale. Si è derogato ad una norma che non ha avuto precedenti neppure durante il periodo segnato dal terrorismo”.