Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Sentendo il senatore Salvini oggi in Senato ho capito perché la destra ha subito una sconfitta bruciante alle recenti elezioni. La Lega è in maggioranza ma il suo leader attacca il governo in modo scomposto. Una doppiezza che non paga #greenpass”. Lo scrive su Twitter il senatore Pd, Andrea Marcucci.