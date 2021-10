Giornalisti: Salini (Fi), ‘enorme dolore per Amicone, era un fratello’

Milano, 19 ott. (Adnkronos) – “Apprendiamo con enorme dolore la notizia dell’improvvisa scomparsa di Luigi Amicone, preghiamo per lui e per tutta la sua famiglia. Era un amico e un fratello. Profondo conoscitore dell’uomo, ci ha lasciato un cattolico autentico innamorato della verità”. Così l’europarlamentare e coordinatore di Forza Italia in Lombardia Massimiliano Salini.

“Ha sempre – sottolinea – condotto senza paura e in modo esemplare la battaglia culturale per mettere al centro libertà e persona, famiglia e urgenza educativa, calando il suo impegno nella realtà quotidiana mai facile e mai scontata della vita intellettuale e politica italiana, con una passione incessante e un desiderio sincero di dare il massimo anche sul fronte civico, in particolare per i milanesi e per Milano, la sua amata città”.