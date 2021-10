Covid: Fontana, ‘su Trivulzio speculazione indegna, contento per Calicchio’

Milano, 19 ott. (Adnkronos) – Quella fatta sugli anziani morti di Covid19 al Pio Albergo Trivulzio un anno fa “è stata una speculazione indegna, sono stati pubblicati articoli vergognosi, io ero tranquillo perché anche la commissione presieduta da Gherardo Colombo aveva condotto un’indagine da cui era emerso che da parte del Pat non era stata fatta alcun tipo di violazione di norme e protocolli”. Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a Mattino Cinque, a proposito della richiesta di archiviazione dell’inchiesta sulla casa di cura da parte della Procura di Milano. “Sono contento per Calicchio (Giuseppe, dg Pat, ndr) e per gli indagati, è la dimostrazione della serietà e della professionalità con cui è stato gestito il Pio Albergo, sono contento umanamente di sapere che non ci sono state responsabilità ed errori”, ha aggiunto.

“Quello che forse la gente fatica a ricordare è che noi abbiamo affrontato una tempesta che si è scatenata per prima sul nostro territorio, all’inizio abbiamo dovuto cercare di reagire con le poche armi che avevamo”, ha sottolineato ancora il governatore.