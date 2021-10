Ballottaggi: Pd, ‘ecco i numeri del successo alle amministrative’

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “I ballottaggi di domenica 17 e lunedì 18 ottobre confermano la vittoria del Pd e del centrosinistra alle amministrative 2021. Sono 62 i Comuni tornati al voto questo fine settimana. Di questi, 31 hanno scelto un Sindaco di centrosinistra, mentre solo 16 un Sindaco di centrodestra; infine, in 15 casi è stato eletto un candidato sostenuto da M5S e/o liste civiche”. Si legge in una nota del Pd.

“Dopo il ballottaggio sono quindi definitivi gli esiti delle elezioni amministrative dei 118 Comuni superiori ai 15.000 abitanti andati al voto nelle Regioni a statuto ordinario. Tra primo e secondo turno Pd e centrosinistra eleggono 61 Sindaci, battendo nettamente la destra che invece ne esprime solo 41. Questi numeri ribaltano l’esito del 2016, quando il centrodestra aveva eletto 51 Sindaci, contro i 45 del centrosinistra”.

“In particolare, il Partito Democratico vince le elezioni in tutte e 5 le metropoli (Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna), rispetto alle 2 del 2016. La destra conserva l’unico altro capoluogo di Regione che già amministrava (Trieste). Degli altri 13 capoluoghi di Provincia, il Partito Democratico ne vince 9 (rispetto ai 6 del 2016) e il Centrodestra 3 (rispetto ai 6 del 2016). Occorrerà invece attendere il prossimo fine settimana per conoscere l’esito delle elezioni amministrative dei Comuni delle Regioni a statuto speciale, che voteranno per il ballottaggio il 24 e il 25 ottobre”.