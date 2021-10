Ambiente: Letta, ‘basta bla bla bla, serve revisione sussidi’

Roma, 19 ott (Adnkronos) – “Ha ragione Greta. Non può finire tutto in un grande bla bla bla”. Lo ha detto Enrico Letta a Forrest, su RadioUno rai.

“Un tema fondamentale è la questione dei sussidi contrari ai temi della sostenibilità. Abbiamo intenzione di fare un lavoro importante, non si può tenere tutto uguale come prima, bisogna che l’aiuto vada nella direzione della sostenibilità. Una revisione di quello che si è fatto fino adesso e aggiustare il tiro verso la sostenibilità è un tema importante cui mettere mano”, ha spiegato il segretario del Pd.