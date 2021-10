Covid: Mattarella, ‘occasione irripetibile rinnovamento, occasione da non perdere’

Pisa, 18 ott. (Adnkronos) – “Uno studente illustre di questo ateneo, Piero Calamandrei, nel ’46 parlava di quel momento come di un’occasione irripetibile di rinnovamento dell’Italia. Siamo nuovamente in questa condizione, grazie alla scienza e alle vaccinazione, al comportamento dei nostri concittadini, alla coraggiosa scelta dell’Unione europea con grandi risorse consegnate. Abbiamo di fronte a noi la possibilità irripetibile di rinnovare il nostro Paese: non possiamo perdere questa occasione, danneggeremmo duramente i giovani e le future generazioni, dobbiamo collocarla a frutto, condurla a buon risultato”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’inaugurazione dell’Anno accademico dell’Università di Pisa.

“Siamo ripartiti -ha aggiunto il Capo dello Stato- aprono le Università, sono aperte le scuole, l’industria lavora a pieno ritmo, la condizione economica del Paese è in crescita e supera le speranze, ai massimi rispetto all’Europa. Crescono ogni giorno i posti di lavoro, abbiamo prospettive incoraggianti, si sono riaperti appieno teatri e cinema, si sono riaperti gli impianti sportivi, il Paese è ripartito, torna a respirare e a vivere”.