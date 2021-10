Covid: Mattarella, ‘contrastare deriva antiscientifica che blocca futuro’

Pisa, 18 ott. (Adnkronos) – Occorre “contrastare la deriva antiscientifica che si registra un po’ ovunque, anche nel nostro Paese, sia pure in piccole dosi, per fortuna. Una deriva antiscientifica che mira a bloccare il futuro e porta a ricondurre tutto al passato”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’inaugurazione dell’Anno accademico dell’Università di Pisa.

“Abbiamo attraversato un periodo lungo che non dobbiamo dimenticare -ha ribadito il Capo dello Stato- anche per rispetto per i tanti morti che lo hanno caratterizzato: gli ospedali stracolmi di pazienti di Covid, i sanitari generosamente impegnati fino allo stremo delle forze, i malati con altre patologie che non potevano essere ricoverati, accertamenti sanitari rinviati con grave pregiudizio per la salute di tante persone, il Paese sostanzialmente chiuso, l’attività industriale ridotta ai minimi, una drammatica perdita di posti di lavoro”.

“Tutto questo è alle nostre spalle, perchè la scienza ci ha consegnato i vaccini, perchè la vaccinazione e le misure di comportamento di prudenza, dai distanziamenti alle mascherine, hanno sconfitto la diffusione del contagio, o speriamo, se le manteniamo con saggezza, di averlo sconfitto e posto alle nostre spalle. Questo dobbiamo al senso di responsabilità, alla saggezza -ha concluso Mattarella- della stragrande maggioranza dei nostri concittadini”.