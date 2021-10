Commercio: un mese al Black Friday, tutti pazzi per il Livestream Shopping (2)

(Adnkronos) – Nel 2020, la campagna di prevendita sulla piattaforma di live streaming di Ailibaba Taobao Live ha generato 7.5 miliardi di dollari nei primi 30 minuti, facendo segnare un incremento del 400% sulle vendite rispetto allo stesso periodo nell’anno precedente. Ogni anno, durante il Singles’ Day, numerosi streamer e influencer utilizzano questo canale per vendere online registrando numeri notevoli in termini di visualizzazioni e conversioni. Durante una live nel Singles’ Day del 2019, la streamer Viya Huang ha venduto prodotti per il valore di oltre 3 miliardi di yuan (circa 400 milioni di euro). Lo stesso anno, in una live tenuta insieme a Viya in occasione del lancio della propria fragranza in Cina, l’influencer Kim Kardashian ha raggiunto 13 milioni di utenti e venduto 150 mila bottiglie di profumo. Nel corso della prima sera del festival del 2020, lo streamer Austin Li ha raggiunto 140 milioni di utenti e venduto 10 milioni di prodotti per il valore di quasi 4 miliardi di yuan.

“Per gli shop che si stanno preparando al Black Friday, puntare sul live streaming rappresenta un’ottima opportunità per accrescere la Customer Base e le vendite attraverso la creazione di shopping show in grado di intrattenere e coinvolgere l’audience” spiega Marianna Chillau, Ceo e co-founder di Marlene e Transactionale, nonché Presidente e fondatrice di 4eCom, l’associazione di soluzioni digitali nel mondo dell’e-commerce.

“Il successo del Livestream Shopping in Cina e i numeri straordinari ottenuti dal Singles’ Day – osserva ancora- sono un chiaro segnale di come per vendere oggi sia fondamentale creare esperienze immersive e coltivare una community nutrita e affezionata allo shop”. “Un elemento che – aggiunge Chillau- si ottiene soltanto coltivando relazioni di valore con la propria user base e connettendosi con questa in maniera diretta, che è esattamente ciò che il Livestream Shopping ambisce a fare, aggiungendo una terza dimensione allo shopping online, che potremmo anche chiamare il lato umano dell’eCommerce”.