Bper crea Comitato sostenibilità e entra in indice Mib Esg di Borsa Italiana

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – Il Consiglio di Amministrazione di Bper Banca ha istituito il Comitato Sostenibilità titolare di funzioni consultive e propositive, di supporto a favore delle attività del Consiglio con riferimento alle tematiche ambientali, sociali e di governance (Esg) e con riflesso su tutti i processi attraverso i quali Bper garantisce il perseguimento di uno sviluppo sostenibile. Il Comitato, si legge in una nota, è presieduto dalla Presidente di Bper Banca, Flavia Mazzarella, e composto dai consiglieri della Banca Riccardo Barbieri ed Elisa Valeriani. Bper Banca è stata inserita all’interno del nuovo indice Mib Esg di Borsa Italiana, parte del gruppo Euronext, dedicato alle blue-chip nazionali che raggruppa i grandi emittenti italiani quotati che presentano le migliori pratiche Esg. L’indice, lanciato da Euronext in collaborazione con Vigeo Eiris (parte di Esg Solutions di Moody’s), combina la misurazione della performance economica con valutazioni Esg in linea con i principi del Global Compact delle Nazioni Unite.

“Abbiamo voluto – spiega la presidente di Bper Banca, Flavia Mazzarella – creare un Comitato endoconsiliare che governi il posizionamento di Bper Banca sui temi di sostenibilità. Sono molto soddisfatta di questo risultato, che sintetizza l’importanza che questi temi ricoprono a livello strategico all’interno del Gruppo. L’evoluzione in chiave Esg della Governance di Bper Banca riguarda inoltre i livelli manageriali: è stato infatti istituito l’Ufficio Esg Strategy che, posizionato a diretto riporto del CdA, supporterà, in modo trasversale, tutte le funzioni della banca nella gestione dei temi Esg. L’ingresso all’interno del nuovo indice Mib Esg di Borsa Italiana – conclude Mazzarella – conferma ulteriormente la bontà del lavoro che stiamo portando avanti”.

Per Bper Banca la sostenibilità va intesa come una vera e propria leva di sviluppo globale, capace di migliorare la competitività e di costruire valore condiviso per tutti gli stakeholder. La Banca continua infatti il suo percorso di crescita sostenibile con obiettivi sempre più sfidanti, come indicato nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dai principi dello UN Global Compact, a cui aderisce dal 2017.

Lo scorso luglio, Bper Banca ha inoltre sottoscritto i Principles for Responsible Banking dell’Unep-Fi, al fine di contribuire a creare una società migliore, più inclusiva e sostenibile.