Ballottaggi, Meloni "Centrodestra sconfitto, ma non è una debacle"

ROMA (ITALPRESS) – "Credo che si debba riconoscere che il centrodestra esce sconfitto, credo che ne siamo tutti consapevoli. Il centrodestra conferma Trieste ma non strappa le altre 5 grandi città". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in conferenza stampa. "Credo che però a parlare di debacle un po' ce ne passi, mi pare un po' eccessivo. La debacle è del M5S", ha aggiunto.

"Penso che questo richieda una valutazione approfondita del centrodestra, bisognerà ragionare con maggiore freddezza ma alcune valutazioni si possono fare a caldo", ha proseguito.

"Ho parlato con Berlusconi e ora sentirò anche Salvini, credo che ci si debba vedere già questa settimana e lavorare insieme per un progetto chiaro – ha detto ancora Meloni -. Rimane un tema di fondo che ci penalizza, i tre partiti hanno oggi tre posizioni differenti. È evidente che se un pezzo di centrodestra governa con M5S e Pd questo determina un disorientamento nell'elettorato. Questo è un tema che il centrodestra deve affrontare, dobbiamo lavorare immediatamente per dare un orizzonte".

(ITALPRESS).

tan/sat/red

18-Ott-21 19:24