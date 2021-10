Milano: De Corato, ‘discoteche riaprono e c’è già accoltellamento, pochi vigili in strada’

Milano, 17 ott. (Adnkronos) – “Come denuncio da tempo, di notte Milano è abbandonata a sé stessa. Come è possibile garantire la sicurezza della città quando la polizia locale ha in servizio soltanto tre pattuglie?”. Se lo chiede l’assessore regionale Riccardo De Corato (Fdi), a proposito di quanto accaduto a una donna di 32 anni, accoltellata in via di Tocqueville a Milano durante una lite tra un gruppo di italiani e uno di africani. “Rivolgo a questa donna un messaggio di vicinanza e l’augurio che possa rimettersi al più presto. Quello che è accaduto – aggiunge – è un fatto gravissimo, avvenuto non in periferia ma nella zona della movida di Corso Como a due passi dal Duomo e dalla casa del sindaco”.

L’aggressione è avvenuta nella notte ma fino alla tarda serata di ieri c’è stato anche il corteo non autorizzato dei no-green pass che “si è protratto a lungo sottraendo tempo ad altri servizi. Mi chiedo quindi dove siano i controlli della movida sbandierati da Sala. Le discoteche hanno appena riaperto e in centro a Milano c’è già stato un grave accoltellamento”.