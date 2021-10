Forza Nuova: Magi, ‘mozione Pd sgrammaticatura istituzionale’

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Trovo una grave sgrammaticatura istituzionale laq mozione presentata dal Partito democratico” sullo scioglimento di Forza Nuova. Lo ha affermato il deputato Riccardo Magi intervenendo all’Assemblea di ‘Più Europa’. “Siamo stati tra i primi -ha aggiunto- a portare solidarietà al segretario Landini e alla Cgil, ma la legge Scelba prevede due vie per lo scioglimento: la magistratura arriva a prendere questa decisione sulla base di una sentenza avvalendosi della Polizia giudiziaria, della Digose e dei Servizi di intelligence; stessa cosa può fare il Governo, ma è una via residuale, solo in casi eccezionali, nel momento in cui si scopre che una forza politica ha un arsenale, sta per commettere un reato gravissimo e quindi interviene con decreto e non siamo oggettivamente in queste condizioni”.

“Comprendo la necessità parlamentare di mettere in difficoltà la Meloni e Fratelli d’Italia, ‘firmate o non firmate, ma facciamo molto attenzione -ha ribadito Magi- alle sgrammaticature istituzionali e costituzionali su questo terreno. Quello di cui avremmo bisogno semmai è di uno strumento normativo ed operativo che sia un po’ in più aggiornato rispetto alla legge Scelba che è dell’inizio degli anni Cinquanta”.