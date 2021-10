Calcio: Roma, lieve distorsione al ginocchio per Zaniolo

Torino, 17 ott. – (Adnkronos) – Non sembra grave l’infortunio del centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo, uscito nel corso del primo tempo del match con la Juventus. Dalle prime impressioni si dovrebbe trattare di una distorsione al ginocchio sinistro di lieve entità, che non desta grande preoccupazioni nello staff medico giallorosso, ma per precauzione Zaniolo si sottoporrà nelle prossime ore a esami più approfonditi. Ad alimentare ulteriormente l’ottimismo sulle condizioni di Zaniolo, ci sono i minuti, seppur pochi, in cui è rimasto in campo anche dopo l’infortunio e che il calciatore abbia abbandonato il terreno di gioco sulle sue gambe.