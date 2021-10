Calcio: Milan, sollievo per Rebic, escluse lesioni al legamento della caviglia

Milano, 17 ott. – (Adnkronos) – Costretto a uscire per infortunio al trentaseiesimo minuto di Milan-Verona, sabato sera a San Siro, Ante Rebic può tirare un sospiro di sollievo. Il suo problema alla caviglia sinistra aveva preoccupato Pioli, che aveva optato per la sostituzione dell’attaccante croato, ma sembra meno grave del previsto. Nella mattina di domenica, Rebic ha svolto i primi esami strumentali, che hanno escluso lesioni al legamento della caviglia. Niente di serio, quindi. Il giocatore verrà valutato giorno dopo giorno, ma sono alte le possibilità di rivederlo nel gruppo di Pioli per la partita contro il Bologna del prossimo weekend di Serie A.

Quella di Ante Rebic è una bella notizia per Pioli, che ha già diversi giocatori ai box per infortunio o indisponibilità dovute al Covid. In tutto, i giocatori del Milan assenti sono sette: Maignan (polso), Plizzari (tendinopatia rotulea), Theo Hernandez (positivo al Covid), Brahim Diaz (positivo al Covid), Florenzi (lesione al menisco del ginocchio sinistro), Bakayoko (problema al polpaccio sinistro) e Messias (problema muscolare alla coscia sinistra).