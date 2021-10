Calcio: Juventus, risentimento all’adduttore per De Ligt, non convocato per la Roma

Torino 17 ott. – (Adnkronos) – La Juventus perde De Ligt: il difensore olandese ha accusato un risentimento all’adduttore e salterà la sfida di stasera con la Roma. Sarà da valutare per la trasferta di Champions con lo Zenit. Intanto contro il giallorossi giocherà Chiellini, titolare al fianco di Bonucci. I giallorossi recuperano invece Abraham: l’attaccante inglese dovrebbe però partire dalla panchina. Pronto Shomurodov al suo posto. Confermato il consueto 4-2-3-1, con il ritorno di Cristante dal 1′ al fianco di Veretout in mediana. Questi i probabili undici di Juventus e Roma.

JUVENTUS (4-4-1-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Bernardeschi; Kean. All. Allegri

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. All.: Mourinho