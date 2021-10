Napoli, 17 ott. – (Adnkronos) – “Oggi il pari sarebbe stato più giusto”. Così l’allenatore del Torino Ivan Juric in conferenza stampa dopo la sconfitta per 1-0 contro il Napoli. “Penso che li abbiamo messi in grande difficoltà oggi -sottolinea il tecnico croato-. Prima di vederli avevo la sensazione di una squadra fortissima, penso che noi li abbiamo messi in grande difficoltà nel loro stadio. Come rosa, come allenatore, competerà sicuramente quest’anno e può vincere tranquillamente scudetto”.