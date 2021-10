Bergamo: controlli alla movida di Treviglio, arrestato ricercato per rapina

Bergamo, 17 ott. (Adnkronos) – Durante i controlli nelle zone della movida di Treviglio, in provincia di Bergamo, i carabinieri hanno arrestato un ricercato per rapina.

A seguito di un intervento eseguito per sedare una lite scoppiata alle 22 circa in piazza Monsignor Portaluppi tra tre ragazzi, per un’avance di troppo fatta da uno di loro ad una ragazza del gruppo, i militari hanno identificato T.Z. marocchino 21enne residente a Treviglio. Su di lui era pendente una misura di custodia in carcere: è stato fermato e arrestato in quanto indagato per una rapina, commessa a Milano nel mese di maggio.

I controlli hanno consentito di identificare circa 40 persone e controllare una decina di veicoli. L’arrestato, dopo la notifica del provvedimento restrittivo, è in carcere a Bergamo.