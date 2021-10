Milano: direttore Teatro Lirico, ‘con nuovo anno grande evento con Liliana Segre’

Milano, 16 ott. (Adnkronos) – All’inizio del nuovo anno, con la riapertura del teatro Lirico, “inviteremo Liliana Segre a essere protagonista di un grande evento, da diffondere su tutti i canali che lo desidereranno, che coinvolga i giovani delle scuole per far comprendere, ancora una volta, il valore della libertà e l’importanza della democrazia”. E’ l’idea di Matteo Forte, direttore dei teatri Lirico e Nazionale di Milano. “A Bologna – prosegue – la senatrice milanese, ambasciatrice di testimonianze altissime e irrinunciabili, ha subito un attacco becero e squallido”.

Proprio arte e cultura “devono essere centrali per contrastare derive gravi e inaccettabili. Portando avanti proposte che guardino all’inclusione e al non contrasto delle diversità”.