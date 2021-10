Lombardia: M5S chiede codice etico e campagna anti-estremisti

Milano, 16 ott. (Adnkronos) – Un ‘codice etico e comportamentale’ per le istituzioni lombarde. Lo chiede con una mozione urgente il capogruppo consigliere M5S in Regione Lombardia, Massimo De Rosa. Servono, spiega “interventi decisi e immediati per promuovere una cultura della legalità a tutti i livelli, contrastando qualsiasi forma di estremismo politico e di violazione dei principi democratici su cui si fonda la nostra Costituzione”.

Secondo De Rosa, “è inaccettabile che al giorno d’oggi continuiamo ad assistere ad episodi gravissimi di estremismo politico, soprattutto di tipo fascista. Urge un immediato intervento da parte delle istituzioni, la nostra proposta è molto chiara e prevede sia presa una posizione ferma, prevedendo anche conseguenze per chi continua a violare la legge”.

La mozione, da discutere al consiglio regionale di martedì 19 ottobre, chiede “adeguati provvedimenti disciplinari per chi professi ideologie fasciste o neofasciste e controlli” e che si precluda “l’accesso alle sedi istituzionali da parte di soggetti vicini, simpatizzanti o promotori di dottrine vicine al fascismo o dichiaratamente fasciste, naziste, neofasciste o di qualsiasi forma di estremismo”. Il Movimento 5 Stelle chiede che “si dia vita ad una campagna di comunicazione massiva da parte di Regione Lombardia, anche tramite l’acquisto di spazi pubblicitari su giornali locali e l’organizzazione di eventi sul tema della legalità, dei principi democratici costituzionali e del contrasto ad ogni forma di estremismo politico”. Lo stesso andrà fatto per gli istituti scolastici distribuendo materiale informativo che faccia “informazione storica” anche tra i ragazzi.